Hull City, Nordin Amrabat’ı trasfer etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, tecrübeli futbolcu Nordin Amrabat'ı renklerine bağladı. İngiliz temsilcisi, 37 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu ile sezon sonuna dek sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuya ilişkin kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hull City, sezon sonuna kadar sürecek bir anlaşmayla deneyimli kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi.

Amrabat da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük bir geçmişi olan büyük bir kulüp. Artık Hull City ailesinin bir parçası olmaktan mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Futbol söz konusu olduğunda İngiltere dünyanın en iyi ülkesidir. Premier Lig dünyadaki tüm liglerin üstündedir ve Championship saygın bir ligdir. Teknik direktör kanat oyuncularının nasıl oynamasını istediğini, nasıl pres yapmaları gerektiğini anlattı ve artık ne beklediğini anlıyorum. Genç oyunculara her zaman yardım etmeye çalışıyorum ve sahada ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Formdayım ve oynamaya hazırım. Asıl hedefimiz sıralamada yükselmek ve taraftarları mutlu etmek. Futbolun tadını çıkarmak istiyorum, takım arkadaşlarımla birlikte eğlenmek istiyorum. Bazı güzel galibiyetleri kutlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Amrabat, son olarak Yunanistan ekibi AEK'da oynadı.

