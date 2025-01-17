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Giriş Tarihi: 17.1.2025 10:48 Son Güncelleme: 17.1.2025 11:01

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!

Kiralık olarak formasını giydiği Brezilya ekibi Bragantino'dan geri dönen Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurdu.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye veda etti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, Jose Mourinho ile görüştü ancak takımda ilk 11 sözü alamamıştı. Yabancı kontenjanına da takılan Henrique ile Fenerbahçe yolları ayırma kararı aldı.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Fanatik'in haberine göre; Hull City'den gelen teklifi reddeden Lincoln Henrique'nin görüşmeler yapmak adına Portekiz'e gittiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu büyük ihtimalle bir Portekiz veya Brezilya kulübünde bir sezon daha kiralık olarak forma giyecek.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye veda etti!
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