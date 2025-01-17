Yıldız oyuncu Fenerbahçe’ye veda etti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, Jose Mourinho ile görüştü ancak takımda ilk 11 sözü alamamıştı. Yabancı kontenjanına da takılan Henrique ile Fenerbahçe yolları ayırma kararı aldı.

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Fanatik'in haberine göre; Hull City'den gelen teklifi reddeden Lincoln Henrique'nin görüşmeler yapmak adına Portekiz'e gittiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu büyük ihtimalle bir Portekiz veya Brezilya kulübünde bir sezon daha kiralık olarak forma giyecek.