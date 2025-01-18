Amed SK ile Fatih Karagümrük yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Amed SK ile Fatih Karagümrük Diyarbakır Stadymu'nda karşılaştı. Mücadele, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.,

Karagümrük'ün golünü dakika 23'te Joao Camacho kaydederken, Amed SK'ye beraberliği getiren golü ise 90+6'da Yakal Taylan attı.



Karagümrük'te Marius Doh, 45+1 ve 60'ıncı dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karagümrük bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Amed SK, 30 puana yükseldi.



Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Karagümrük, Çorum FK'yi ağırlayacak. Amed SK, ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.

STAT: Diyarbakır

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Murat Uçar, Ömer Bayram, Cassubie (Dk.88 Yakal Taylan), Sinan Kurt, Adama Traore, Yılmaz Ceylan,(Dk. 68 Çekdar Orhan) Max gradel(Dk.7 Adekanye), Assombalonga

Fatih KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Djlobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho,(Dk. 80 Ahmet Sivri) Dovedan (Dk.88 Emir Tintiş), Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalp,(Dk. 88 Arda İbrahim Akgün) Andre Gray (Dk. 65 Paoletti)

GOL: Dk. 90+6 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.23 Camacho (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Yılmaz Ceylan, Dk.63 Uğur Adem Gezer Dk. 74 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Djlobodji, Dk. 45+1 Tresor, Dk. 63 Furkan Bekleviç, 90+1 Talha Ülvan, Dk. 90+4 Göktan Gürpüz (Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Tresor

1'inci Lig'in 20'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Dk. 7 Amedspor'da sakatlanan Max Gradel'in yerine Adekanye oyuna dahil oldu.

Dk. 23 Fatih Karagümrük'te Andre Gray'in uzaktan çektiği şutu kaleci Veysel çeldi. Topu Camacho ağlara gönderdi. 0-1.

Dk. 60 İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Tresor Doh, sağ kanattan ileri gitmek isteyen Adekanye'yi faulle durdurunca ikinci sarıdan kırmızı kart yedi. Kırmızı kart sonrası ikili arasında başlayan gerginlik tüm sahaya yayıldı.

Dk. 74 Amedspor'da Adama Traoere itirazdan sarı kart gördü.

Dk. 80 Fatih Karagümrük'te golü atan Camacho oyundan çıktı. Yerine 17 numaralı forma giyen Ahmet Sivri girdi.

Mücadelenin sonuna 8 dakika uzatma verildi.

Dk. 90 +6'da Yakal Taylan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler ile Fatih Karagümrük ile 1-1 beraber kalarak tamamlandı.