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Giriş Tarihi: 18.1.2025 17:18

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılacak Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu kafilede yer almadı.

İHA
Fenerbahçe’nin, Adana Demirspor kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin oynanacağı kente hareket etti.

Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Samet Akaydin teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de salgına yakalanması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Adana'ya giden kafileye alındı.

22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor kafilesi belli oldu!
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