Galatasaray, Skriniar’ı bitiriyor! Transferde sona doğru...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, yapılan çalışmalar kapsamında Fransız devi PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak üzere.

Cimbom'un transferinde önemli bir aşama kaydettiği ve Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Milan Skriniar'ın maliyetinin 4 milyon avro civarı olması bekleniyor. 29 yaşındaki Slovak stoper, PSG ile bu sezon 5 resmi karşılaşmaya çıktı. (TRT Spor)