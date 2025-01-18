Galatasaray'dan hakem tepkisi: "İsyanımız kötü hakemlere..."

Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.



Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı.



Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından büyük destekle karşılandı.