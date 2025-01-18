Süper Lig: Gaziantep’te gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 26 puana, Bodrum FK ise 16 puana yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Gaziantep FK, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

12'nci dakikada Riberio'nun pasıyla buluşan Taylan Antalyalı'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.

18'inci dakikada Maxim'in ceza alanı içerisinde pasıyla buluşan Sorescu'nun vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

65'inci dakikada Maxim'in kazanılan köşe vuruşunda ceza alanına ortasıyla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun vuruşu kalecide kaldı.

90'ncı dakikada Dimitrov'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk.51 Diouois)- Arda Kızıldağ, Viana, Mandouki, Mustafa Eskihellaç, N'Diaye, Kozlowski, Sorescu, Maxim (Dk.73 Lungoyi), Okereke (Dk.87 Kenan Kodro), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.90 Ogün Özçiçek)

BODRUM FK: Sousa- Ege Bilsel, Ali Aytemur, Ajeti, Cenk Şen(Dk.76 Üzeyir Ergün), Taylan Antalyalı, Musah Muhammed (Dk.69 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar(Dk.62 Dimitrov), Ribeiro, Jonathan Okita (Dk.87 Celal Dumanlı), Seferi (Dk.62 Puşcaş)