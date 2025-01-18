Thomas Reis'ten hakeme tepki: "Maçın sonucuna etki etmek istedi"

Samsunspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Thomas Reis, "Sonuç sebebiyle çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. İkinci yarı bizim adımıza zor geçti. İlk yarının ilk dakikalarında istediğimiz performansı gösteremedik. Defans anlamında bazı problemler yaşadık. Daha sonra ilk yarının kalan kısmında iyi bir performans gösterdik. Çok iyi savaştık. Hakem göstermiş olduğu ikinci sarı kartla maçın sonucuna etki etmek istedi. Hemfikir olmadığımı söylemem gerekiyor. Rick, Antep maçında bizimle olmayacak. İkinci yarıda Ercan ile yakaladığımız net pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Beşiktaş da pozisyonlara girdi. Bizim 10 kişi oynarken pozisyonlara girmeleri normal" sözlerini sarf etti.

"ALEYHİMİZE VERİLEN KARARLAR OLDU"

Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında aleyhlerine olacak şekilde hakem hataları olduğunu belirten Reis, "Genel itibarıyla hakemlerle ilgili konuşmayı çok seven bir insan değilim. Buna benzer kararları Galatasaray karşılaşmasında da yaşamıştık. Bugünkü de sonuca etki edecek karardı. Ligin başından beri normal geçen birçok maç oldu. Bu iki maçta bizim aleyhimize verilen kararlar oldu. Bugün verilen kartla ilgili kesinlikle hemfikir değilim" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞTIK"

Thomas Reis sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bugün sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı 10 kişi oynadık. Biz ise bugün birbirimiz için savaştık, koştuk. Ercan'ın girdiği net bir pozisyon vardı. Umarım önümüzdeki maçları 11 kişiyle tamamla fırsatımız olur. Cuma günü Antep'e karşı önemli bir maç oynayacağız. Umarım iyi bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız"

"İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Takım olarak hedeflerinden bahseden Reis, "İlk hedefimiz kesinlikle ligde kalmak. Her maç bizim için önemli ve kazanmak istiyoruz. Samsunspor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini geçirmek istiyoruz. Böyle devam eder ve daha fazla puan toplarsak çok iyi bir sezon geçirmiş olacağız" sözlerini sarf etti.

"MARIUS'UN POZİSYONU PENALTI DEĞİLDİ"

Marius Mouandilmadji'nin ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon hakkında konuşan Reis, "Marius'un pozisyonu bence penaltı değildi. Önce Beşiktaşlı oyuncu vurdu ve sonra korner oldu. Biz de insanız ve hatalar yapıyoruz. En kötü kararın ikinci sarı kart olduğunu düşünüyorum. Ortada olan pozisyonlarda rakibin lehine verildiği oldu. Umarım hakemler gelecek maçlarda daha adaletli kararlar verir" dedi.

"TAKIM OLARAK BİZDEN DAHA PAHALI OLABİLİRLER AMA..."

İki takımın da çok fazla hata yaptığını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Beşiktaş'ın oyuncu değerinin farkındayım. Belki takım olarak bizden daha pahalı olabilirler ama bu benim için önemli değil. 55'inci dakikadan sonra defans yapmamız gerekiyordu ve kolay olmadı. İki takım da çok fazla hata yaptı. Sezon boyunca da buna benzer birçok maç yaşadık. Yukarılarda kalmaya devam edersek benim oyuncularımın da değeri artacaktır" sözlerini kullandı.

"SANIRIM YANLIŞ NUMARAYI ARADILAR"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın kendisine Beşiktaş'ın menajerler aracılığıyla teklif ilettiğini söylemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Reis, "Sanırım yanlış numarayı aradılar. Benimle kimse konuşmadı. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ın yeni bir hocası var. Ben ise Samsunspor'un hocasıyım" diyerek sözlerini noktaladı.