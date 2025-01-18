Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor tek attı, 3 aldı!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.



Erokspor'a galibiyeti getiren golü, Kayode kaydetti. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, puanını 26 yaparken, Adanaspor ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

20. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Yepie Yepie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

56. dakikada Sakıb'ın derinlemesine pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Catakovic, bekletmeden yerden ortaladı. Kayode'nin vuruşunda top kaleci Ekrem'den sekerken, sağa açılan topu Kayode bu kez topukla ağlara gönderdi. 1-0

78. dakikada Adanaspor atağında Ciss pasında topla buluşan Cikalleshi topu düzeltip sert vuruşunda kaleci Ekrem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan Benhur'un kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa açılan topa Kayode kafayı vururken yerden seken top az farkla dışarıya gitti.

90+4. dakikada Fofana'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fatih'in kafa vuruşunda kaleci Ekrem soluna yatarak topun sahibi oldu.



Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Metehan Mert, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Benhur Keser (Francis Nzaba dk. 86), Tugay Kacar, Alper Karaman, Kayode, Oscar Pinchi (Sefa Narin dk. 82), Hamza Catakovic (Junior Fernandes dk. 73)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Mücahit Albayrak, Janne-Pekka Laine, Berkay Aydoğmuş, Abuzer Gaffar Toplu, İdris Furat, Furkan Orak

Adanaspor: Nurullah Aslan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Adama Fofana, Innocent (Yasin Midiliç dk. 61), Harun Alpsoy, Samuel Yepie Yepie (Metehan Altunbaş dk. 86), Andrei Ivan (Doğukan Emeksiz dk. 83), Amadou Ciss, Sokol Cikalleshi

Yedekler: Korcan Çelikay, Yusuf Can Esendemir, Ferhat Katipoğlu, Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin, Endri Çekiçi

Gol: Kayode (dk. 56) (Esenler Erokspor)