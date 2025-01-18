Volkan Demirel: "4-5 transfere ihtiyacımız var"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Volkan Demirel, "Oyunla alakalı fazla şey söylemek istemiyorum. Hep zorluk çektiğimiz, üretmeye, yerleşmeye çalıştığımız ataklarda, yeşertmeye çalıştığımız ataklarda tercihsel seçeneklerde istediklerimizi yapamadık. Bunlar bizim skor yapmamızı engelliyor. Bugün evet savunma olarak belki iyi bir iyi uyum göstergesi oldu, gol yemedik deplasmanda. Antep deplasmanda 1 puan almak önemli bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı. O maçlarda da karşımıza çıktı. Bu transfer döneminde takviye yapacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekeceğimizi umuyorum. Oyunumuzda eksiğimiz yok mu? Elbetteki var. Ama oyunu bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defans anlamında ama hücum anlamında biraz daha beceri ve yetenek istiyor. Ne yazık ki. Bizim oyunumuzda defansa çekilmek yok. Tam tersine elimizdeki bütün ön elemanları ve oyuncuları sokmaya çalıştık. Yani bizim kafamızda böyle bir şey yok. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ama oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takımı biraz geriye doğru itiyor. Ama biz yapabildiğimiz tüm hücum hamlelerini yaptık" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

"4-5 TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Demirel, "4-5 transfer yapmamız lazım, bu bir gerçek. Yeni transferlerden birini kullandık ama o da fiziksel olarak henüz hazır değil. Daha ilk maçı 60-65 dakika oynatmayı düşünüyordum ama 80-85 dakika oynadı. Birkaç daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi puanlar toplayacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.