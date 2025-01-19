Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş’tan Ahmed Kutucu açıklaması!

Kerem Yavaş, "Bizim için birçok açıdan önemli bir maçtı. İyi geçen bir ilk devrenin ardından ikinci yarının ilk iç saha maçını kazanmak istiyorduk. İlk hedefimiz olan, sezon başından beri söylediğimiz ligde kalıcı olmak, aşağıdaki boyalı alandan olabildiğince uzaklaşmak ve mümkünse puan farkını açmak istiyoruz. Ligde kalma puan barajına bir an evvel ulaşıp, sonrasında başka hedeflere doğru ilerlemek istiyorduk. Bugün bizim için kazançlı bir galibiyet oldu. İyi bir gidişimiz vardı. Son haftalarda oyunumuzu kaybetmiştik. Antalya maçıyla birlikte o maçta zaman zaman, bu maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan, organize hücum eden ve oyunu genel anlamıyla domine eden bir takım vardı. Alanyaspor küçümsenemeyecek, iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Ön tarafta da etkili oyunculara sahipti. Son 10 dakikada hariç pozisyon vermeden rakip sahada savunma yaparak net skorla galip gelmesini bildik" şeklinde konuştu.

'AHMED KUTUCU İÇİN NET BİR TEKLİF GELMİŞ DEĞİL'

Devre arası transfer dönemi için ismi büyük takımlarla anılan Ahmed Kutucu için kendilerine şu an teklif gelmediğini ifade eden Kerem Yavaş, "Ahmed Kutucu geçen sene 1'inci Lig'de bizle başlayan, iyi performans sergileyen, o performansı Süper Lig'e taşıyan bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu. A Milli seviyeye yükseldi. Talep edilmesi çok doğal. Şu an kulübe net bir teklif gelmiş değil. Ahmed bizle birlikte olacak. Transfer yeni başladı, daha 1 ay var. Net bir teklif gelirse, kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirilir diye düşünüyorum" dedi.