Mısırlı Marmoush 80 milyon €’ya Manchester City’de

Sezonun
flaş ismi Omar Marmoush'un yeni adresi belli oluyor. Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan İngiliz devi Manchester City, Mısırlı forvet için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.
25 yaşındaki yıldıza 75+5 milyon bonservis ödeneceği belirtildi. Manchester ekibinin, Marmoush'u pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçireceği ifade edildi. Başarılı futbolcu, Frankfurt'un son oynadığı Dortmund maçında transfer görüşmeleri nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Frankfurt'ta bu sezon 26 maça çıkan Marmoush, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.