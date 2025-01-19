Mısırlı Marmoush 80 milyon €’ya Manchester City’de

flaş ismi Omar Marmoush'un yeni adresi belli oluyor. Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan25 yaşındaki yıldıza 75+5 milyon bonservis ödeneceği belirtildi. Manchester ekibinin, Marmoush'u pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçireceği ifade edildi. Başarılı futbolcu, Frankfurt'un son oynadığıFrankfurt'ta bu sezon 26 maça çıkan Marmoush, 20 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.