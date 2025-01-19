Portekiz’de manşetlerde: Türk ortaklığı farkı getirdi

BENFICA'NIN
sahasında Famalicao'yu 4-0 dağıttığı maçta Türk futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün performansı damga vurdu. Kerem'in asistinde ağları sarsan Orkun'un golünün skoru belirlemesi, Portekiz basınının manşetlerini süsledi. A Bola, bu unutulmaz iş birliğini "Türk ortaklığı farkı getirdi"
manşetiyle süsledi. Somosfanaticos, "Maestro Orkun skoru 4-0 yaptı"
başlığıyla verdiği haberde, "Orkun Kökçü, Joao Rêgo ve vatandaşı Kerem Aktürkoğlu'nun tasarladığı hamleyi büyük bir ustalıkla tamamladı"
ifadelerini kullandı.