Real Madrid, 1-0 geriden gelerek kazandı!

ARDA 76. DAKİKADA OYUNA GİRDİ



Real Madrid'de maça yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz yerine oyuna girdi .İspanyol devinde uzun süreli sakatlığını atlatan David Alaba da karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu ve 399 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.



Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde puanını 46 yaptı ve liderliğe yükseldi. Las Palmas, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Valladolid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Las Palmas ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.