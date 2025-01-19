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Giriş Tarihi: 20.1.2025 00:20

Real Madrid, 1-0 geriden gelerek kazandı!

İspanya La Liga'da 20. haftada Real Madrid, Bernabeu'da Las Palmas'ı konuk etti. Henüz 1. dakikada 1-0 geriye düşen Real Madrid, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve ligde uzun süre sonra liderliğe yükseldi. Milli futbolcumuz Arda Güler 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid, 1-0 geriden gelerek kazandı!

La Liga'da 20. hafta maçında Real Madrid evinde Las Palmas'ı konuk etti. Las Palmas, maçın henüz 27. saniyesinde Fabio Silva ile 1-0 öne geçti. Bu gole Kylian Mbappe, 18'de penaltıdan attığı golle cevap verdi. Baskısını artıran Real Madrid, 33'te Brahim Diaz ve 36'da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

REAL MADRID'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Real Madrid, Rodrygo'nun 57. dakikasında golüyle durumu 4-1'e getirdi. Las Palmas'ta Benito Ramirez, 64. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Las Palmas'ı 4-1 mağlup etti.

ARDA 76. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de maça yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz yerine oyuna girdi .İspanyol devinde uzun süreli sakatlığını atlatan David Alaba da karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu ve 399 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde puanını 46 yaptı ve liderliğe yükseldi. Las Palmas, 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Valladolid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Las Palmas ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

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Real Madrid, 1-0 geriden gelerek kazandı!
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