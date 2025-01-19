Solskjaer: Kazanmak için buradayım

Beşiktaş'ta, teknik direktörlük görevine getirilen İskoç Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlendi.

''KAZANMAK İÇİN BURADAYIM''

51 yaşındaki teknik adam imza törenine ''Başkanımızla çok güzel görüşmeler gerçekleştirdik ve kalben buluştuk. Biz burada yeni bir temel oluşturmak istiyoruz ve bu, benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve ekibimin bu anlamda kalbime dokunmuştur. Beşiktaş, zaferleri hak eden bir takımdır. Ben hem hocalığımda hem futbolculuğumda bu şekilde bir hedef doğrultusunda çalışan birisi oldum. Kazanmak için buradayım." ifadeleriyle başladı.

''DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞTÜK''

Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız, doğru adımları atacağız. Yanlış kararları verecek, hatalı transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında ise skorlar gelecektir. Bir detay vermek istiyorum, benim kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Tarihe baktığımızda ise Beşiktaş'ın 1903'te kurulduğunu görüyoruz. Bence bu bir işaret. Daha önce görüştük, ancak bu seferki görüşmelerde başkanımızın sunduğu projeler, beklentiler ve talepler doğru hissetmemi sağladı. Kalbinizin ritmini ve kalp atışlarınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Böylesine büyük bir kulübün içerisinde böyle bir projeye dahil olma fikrine hayır diyemezdim, yoksa ölmeden önce pişman olacağım bir karar verirdim."

''Burada son şampiyonluk yaşamış yabancı hocanın Zico'nun olduğunu biliyorum, kendisi benim en sevdiğim oyunculardan biriydi ve mutlaka çok iyi bir hocaydı. Bu zamanla değişecektir. Bir şey için söz vermiyorum, ama ben gece gündüz takımımızı geliştirmek için çalışacağım.''

SERDAL ADALI: HOCAMIZ YARIM SEZON İÇİN 1.2 MİLYON EURO ALACAK

İmza töreninde konuşan Başkan Serdal Adalı ise "Camiamızdan yapılanma için süre istemiştik, bu ilk aşamanın ilk adımını bugün atıyoruz. Bu koşullara ve ihtiyaçlara en uygun teknik direktörü göreve getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik, birçok teknik adamla görüştük ve hocamızda karar kıldık. Hocamızın, özlediğimiz Beşiktaş'ı en kısa zamanda bizlere izlettireceğine inancımız tamdır. Beşiktaş'ta artık belirsizlikler ve çok başlılık devri bitmiştir...'' ifadelerini kullandı.

"Ole'nin cesareti beni başlama kararına yöneltti. Diğer hocalarla görüştükten sonra, diğerlerinin birazcık çekimser kalmaları, Ole'nin daha cesur bir şekilde 'Ben bu işi yaparım, biz bu işi yaparız' ifadesi, hoca olarak karar kılmamızın en büyük etkenidir.''

Başkan Adalı Solskjaer'in maaşını da açıkladı, "Hocamız yarım sezon için 1.2 milyon euro alacak, senelik ücreti 2.4 milyon euro" dedi.