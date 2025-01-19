Süper Lig’de dünkü diğer maçlar

G.Antep ve Bodrum puanları paylaştı

Kırmızısiyahlı ekip, düşme hattında yer alan rakibiyle evinde golsüz berabere kaldı

Gaziantep FK ile Bodrum FK'nın mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Ev sahibi kırmızı-siyahlılar, oyunun hakimiyetini elinde bulundursa da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Konuk takım, 11. dakikada Taylan Antalyalı ile yakaladığı nadir fırsatlardan birisinde kaleci Mustafa Burak'a takıldı. 17. dakikada Kozloski'nin yerden şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. 52. dakikada ceza yayı gerisinde Sorescu'nun gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı. 65'te Halil Dervişoğlu'nun kafa şutunda Souza gol izin vermedi. 90+6. dakikada ceza sahası dışından Ndiaye'nin kalenin soluna vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Kaleci Burak korkuttu

MAÇIN 50. dakikasında göğsüne aldığı darbeyle sakatlanan kaleci Burak Bozan, herkesi korkuttu. Bir süre yerde kıvranan Bozan, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 24 yaşındaki file bekçisinin durumunun iyi olduğu bildirildi.



BAŞAKŞEHİR'İN 'ÇAY' KEYFİ!

Turuncu lacivertli ekip, evindeki maçta Çaykur Rizespor'u Figueiredo (P) ve Ömer Ali'nin golleriyle mağlup etti

Süper Lig'de orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. 18. dakika Keny, kaleci Grbic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21. dakikada atışı kullanan Figueiredo takımını 1-0 öne geçirdi. 75. dakikada Deniz Türüç'ün topu elle oynadığı gerekçesiyle hakem Çakır, pozisyonu VAR'dan izleyerek ikinci kez penaltı kararı verdi. 80'de topun başına geçen Ghezzal'a kaleci Muhammed gol izni vermedi. 90+11. dakikada Ömer Ali Şahiner kafa vuruşuyla maçın skorunu ilan etti: 2-0.