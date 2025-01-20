Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakim Ziyech para peşinde
Giriş Tarihi: 20.1.2025

Hakim Ziyech para peşinde

Suudi ekibi Al-Fateh ile anlaşan ancak 2.9 milyon Euro’luk yıllık ücretini isteyen Faslı futbolcu ile görüşmeler sürüyor

Hakim Ziyech para peşinde
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Hakim Ziyech kadro dışı bırakıldı. 1 aydır kendisine kulüp arayan deneyimli isim, Suudi Arabistan'dan Al-Fateh ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonuna kadar alacağı 2.9 milyon Euro'yu (106 milyon TL) Galatasaray'dan talep eden Faslı yıldızla pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, en az zararla sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor.

İDMANLARA ÇIKMADI
Bu süre içinde antrenmanlara da katılmayan oyuncunun, ayrılık olmasa bile G.Saray ile bir daha sahaya çıkma imkânı bulunmuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakim Ziyech para peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA