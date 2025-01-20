Hakim Ziyech para peşinde

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Hakim Ziyech kadro dışı bırakıldı. 1 aydır kendisine kulüp arayan deneyimli isim, Suudi Arabistan'dan Al-Fateh ile prensip anlaşmasına vardı.Bu süre içinde antrenmanlara da katılmayan oyuncunun, ayrılık olmasa bile