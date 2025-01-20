Hakim Ziyech para peşinde

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Hakim Ziyech kadro dışı bırakıldı. 1 aydır kendisine kulüp arayan deneyimli isim, Suudi Arabistan'dan Al-Fateh ile prensip anlaşmasına vardı. Sezon sonuna kadar alacağı 2.9 milyon Euro'yu (106 milyon TL) Galatasaray'dan talep eden Faslı yıldızla pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, en az zararla sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor.
İDMANLARA ÇIKMADI
Bu süre içinde antrenmanlara da katılmayan oyuncunun, ayrılık olmasa bile G.Saray ile bir daha sahaya çıkma imkânı bulunmuyor.