ManU hezimet yaşadı ‘Altay’ sesleri yükseldi

İngiliz devi Manchester United yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Ruben Amorim'in ekibi, Premier Lig'inSkor 2-1 Brighton lehineyken ve ManU beraberliği ararken Kamerunlu file bekçisi, yatarak tuttuğu topu elinden kaçırınca konuk takımın üçüncü golü geldi.Kırmızı Şeytanlar 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi tattı.