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Giriş Tarihi: 20.1.2025

ManU hezimet yaşadı ‘Altay’ sesleri yükseldi

ManU hezimet yaşadı ‘Altay’ sesleri yükseldi
İngiliz devi Manchester United yokuş aşağı gitmeye devam ediyor. Ruben Amorim'in ekibi, Premier Lig'in 22. haftasında Brighton'a 3-1 mağlup olurken kaleci Onana yine saç baş yoldurdu. Skor 2-1 Brighton lehineyken ve ManU beraberliği ararken Kamerunlu file bekçisi, yatarak tuttuğu topu elinden kaçırınca konuk takımın üçüncü golü geldi. 13. sıraya gerileyen Manchester United, tarihi bir hezimet de yaşadı. Kırmızı Şeytanlar 131 yıl sonra ilk kez ligde oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi tattı. İngiliz taraftarlar, eldivenleri Altay Bayındır'ın, Onana'dan devralması gerektiği yönünde sosyal medyadan birçok paylaşım yaptı.
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ManU hezimet yaşadı ‘Altay’ sesleri yükseldi
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