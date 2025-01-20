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Giriş Tarihi: 20.1.2025 13:46

Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 7’nci hafta maçında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesinde basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Deneyimli hoca, Gabriel Sara'nın durumu hakkında da açıklamada bulundu.

Okan Buruk’tan Gabriel Sara açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Okan Buruk, rakiplerini ve takımındaki son durumu değerlendirdi.

"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIM"

Dinamo Kiev'in performansına değinen teknik direktör Okan Buruk, "Kiev'in Avrupa Ligi'ndeki durumu bizi aldatmasın; kendi liginde lider durumdalar ve hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ile farklılıklar var ama kaybetmediler. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Biz tabii ki kazanmak istiyoruz, favoriyiz." ifadelerini kullandı.

GABRIEL SARA KADRODA OLACAK MI?

Gabriel Sara'nın sakatlık durumu hakkında açıklama yapan Okan Buruk şunları söyledi: Son idman için Yener hocayla konuşacağız. Planlarımız içinde bugün idmana çıkarabilmeyi düşünüyorduk, konuşacağız. Yarın kadroda olacak mı, toplantı yapacağız.

BURUK'TAN MOURINHO'NUN SÖZLERİNE CEVAP

Jose Mourinho'nun, 'Puan olarak biz öndeyiz' açıklaması üzerine konuşan Okan Buruk, "Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız." dedi.

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Okan Buruk'tan Gabriel Sara açıklaması!
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