Okan Buruk’tan Gabriel Sara açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Okan Buruk, rakiplerini ve takımındaki son durumu değerlendirdi.
"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIM"
Dinamo Kiev'in performansına değinen teknik direktör Okan Buruk, "Kiev'in Avrupa Ligi'ndeki durumu bizi aldatmasın; kendi liginde lider durumdalar ve hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ile farklılıklar var ama kaybetmediler. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Biz tabii ki kazanmak istiyoruz, favoriyiz." ifadelerini kullandı.