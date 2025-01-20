Okan Buruk’tan Gabriel Sara açıklaması!

"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIM"

Dinamo Kiev'in performansına değinen teknik direktör Okan Buruk, "Kiev'in Avrupa Ligi'ndeki durumu bizi aldatmasın; kendi liginde lider durumdalar ve hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ile farklılıklar var ama kaybetmediler. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Biz tabii ki kazanmak istiyoruz, favoriyiz." ifadelerini kullandı.