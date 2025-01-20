Skriniar ve Mikautadze için karar haftası

Savunma ve hücum hattına ilk 11 düzeyinde iki takviye yapacak olan Galatasaray, listenin üst sırasına PSG'den Milan Skriniar
ve Lyon'dan Georges Mikautadze
'yi yazdı. Bu iki futbolcuyla 20 gündür görüşen sarı-kırmızılı kulüp, iki oyuncudan bu hafta içinde gelecek son cevaba göre hareket edecek.
Yarım sezonluk 5 milyon Euro talep eden Skriniar'dan ücretini düşürmesi isteniyor. Slovak stoperin maliyeti, kendisi ile ilgilenen Napoli'ye pahalı geldi. 24 yaşında Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Mikautadze, listenin hâlâ ilk sırasında ancak Gürcü forvet yerine alternatifler de masaya yatırıldı.