Skriniar ve Mikautadze için karar haftası

Savunma ve hücum hattına ilk 11 düzeyinde iki takviye yapacak olan Galatasaray, listenin üst sırasına PSG'denve Lyon'dan'yi yazdı. Bu iki futbolcuyla 20 gündür görüşenYarım sezonluk 5 milyon Euro talep eden Skriniar'dan ücretini düşürmesi isteniyor. Slovak stoperin maliyeti, kendisi ile ilgilenen Napoli'ye pahalı geldi.