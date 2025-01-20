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Giriş Tarihi: 20.1.2025 22:40 Son Güncelleme: 20.1.2025 22:40

Son dakika haberi: Eren Elmalı'de sıcak gelişme! Galatasaray'a gitmesi gündemdeydi...

Trabzonspor'un 24 yaşındaki sol beki Eren Elmalı'nın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Sarı-kırmızıların başarılı sol bek ile anlaşma noktasına geldiği iddiaları bulunurken bu transfer hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Eren Elmalı’de sıcak gelişme! Galatasaray’a gitmesi gündemdeydi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna bir sol bek transferi yapmak istiyordu.

Bu doğrultuda bir süredir Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı transferi için önemli bir mesafe kaydedilmişti.

Sarı kırmızılılar, taksitli ödemek şartıyla milli futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyordu fakat bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Trabzonspor ve Galatasaray, Eren Elmalı transferi için ödeme konusunda anlaşmaya varamadı. 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar bordo mavililerde kalacağı aktarıldı.

Eren Elmalı bu sezon Karadeniz ekibi ile 21 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

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Son dakika haberi: Eren Elmalı'de sıcak gelişme! Galatasaray'a gitmesi gündemdeydi...
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