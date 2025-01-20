Trabzonsor, Sivasspor’u konuk ediyor!

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, BanzaSİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sundberg, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Garry Rodrigues, Manaj
VAR'DA PORTEKİZLİ MALHEIRO OLACAK
Müsabakada VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Helder Malheiro oturacak. Malheiro'ya, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.
Portekiz hakem, dün oynanan Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasında da VAR'da görev yapmıştı.
238 SONRA SERİ YAPMAK İSTİYOR
Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.
Ligde art arda 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, iki maç üst üste sevinemeyerek bir türlü seri başlangıcı yaşayamadı.
TRABZON'DA KOLAY KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasında bu sezon başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.
Ligin 19 haftalık ilk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, sahasındaki tek mağlubiyeti Fenerbahçe karşısında 90+12. dakikada yediği golle 3-2'lik sonuçla yaşamıştı.