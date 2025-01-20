Zubkov&Sikan hamlesi

Ara transfer dönemi başlamasına rağmen henüz kadrosuna takviye yapmayan Trabzonspor, gözünü Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı yıldızlarına dikti. Yaklaşık 1 aydır Oleksandr Zubkov'un peşinde olan bordo-mavililer, söz konusu isim için MLS ekibi Diego ile çekişiyordu. Amerikan kulübü sağ kanada Dreyer'i alınca Fırtına bu transferde tek kaldı. Ukrayna ekibinin, 28 yaşındaki hücumcunun bonservis bedelinde indirim yapmasını bekleyen Trabzonspor'un kurmayları, aynı takımdan Danylo Sikan'a da talip oldu.
Teknik ekibin, birçok kez izlediği 23 yaşındaki santrforun alınmasına onay verdiği belirtildi.
DRAGUŞ'A TALİP ÇIKTI
Trabzonspor'da en çok hayal kırıklığı
yaratan isimlerden
birisi olan Denis
Draguş'la, İngiltere
Championship ekibi
Watford ilgileniyor.
Bordo-mavili
yönetim, Ada temsilcisinden
ciddi bir
teklif gelmesi halinde
değerlendirmeyi
düşünüyor.
Trabzonsporlu kurmayların
25 yaşındaki Rumen santrfordan beklentisi, kendisi için Standard Liege'e ödenen 1 milyon 700 bin Euro bonservis bedelini getirmesi.
KARADENİZ EKİBİ SERİ PEŞİNDE
Kupada Alanya, ligde de Antalya'yı farklı yenerek moral bulan Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Fırtına'da dizinde esneme olan Cham'ın durumu yapılacak değerlendirme sonucunda belli olacak. Yaklaşık 120 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanan Savic'in ise yedek soyunması bekleniyor.