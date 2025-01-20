Zubkov&Sikan hamlesi

Ara transfer dönemi başlamasına rağmen henüz kadrosuna takviye yapmayan Trabzonspor, gözünü Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı yıldızlarına dikti. Yaklaşık 1 aydır Oleksandr Zubkov'un peşinde olan bordo-mavililer, söz konusu isim için MLS ekibi Diego ile çekişiyordu. Amerikan kulübü sağ kanada Dreyer'i alınca Fırtına bu transferde tek kaldı.Teknik ekibin, birçok kez izlediği 23 yaşındaki santrforun alınmasına onay verdiği belirtildi.Trabzonspor'da en çok hayal kırıklığıyaratan isimlerdenbirisi olan DenisDraguş'la, İngiltereChampionship ekibiWatford ilgileniyor.Bordo-maviliyönetim, Ada temsilcisindenciddi birteklif gelmesi halindedeğerlendirmeyidüşünüyor.Trabzonsporlu kurmayların25 yaşındakiKupada Alanya, ligde de Antalya'yı farklı yenerek moral bulan Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Fırtına'da dizinde esneme olan Cham'ın durumu yapılacak değerlendirme sonucunda belli olacak. Yaklaşık 120 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanan Savic'in ise yedek soyunması bekleniyor.