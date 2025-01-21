Abdülkerim Bardakcı: "Muslera bu kulübün efsanelerinden biri"

UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Bolu'daki üzücü olayla başlayan Abdülkerim, "Futbol konuşmaktan önce bugün Bolu'da yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Maça gelecek olursak öne geçtik, kendi evimizde oynuyoruz mutlaka yenmemiz gereken bir maçtı. İlk 8'den çıkma hedefimize ulaşacağız inşallah. Futbol bu yapacak bir şey yok. Çok çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz. Bazen nasip olmuyor. En kısa sürede ne gerekiyorsa yapacağız düzeltmek için" diye konuştu.

"ÇOK KOLAY GOL YEMEYE BAŞLADIK"

Savunmanın takım halinde yapıldığını ifade eden Abdülkerim, "Çok kolay gol yemeye başladık. Savunma 11 kişiyle yapılıyor. Bunu da en kısa süre içinde atlatacağız inşallah. Bunun üzerinde çalışıyoruz. En kısa süre içinde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA TAKIM HALİNDE YAPILAN BİR ŞEY"

En kısa sürede eskisi gibi savunma performansı yapacaklarını belirten Bardakcı, "Davinson Sanchez ile iyi bir uyumumuz var. Savunma sadece 2 stoper ile yapılmıyor veya 2 bek ile yapılmıyor. Savunma takım halinde yapılan bir şey. Tabii ki bizim de hatalarımız var. Çok gol yiyorsak en büyük suçluları biziz. Bunun üzerine çalışıyoruz. En kısa sürede tekrar eskisi gibi az gol yiyeceğiz. Hiç yemeyeceğiz hatta öyle söyleyeyim" cümlelerini kullandı.

"AJAX'I GİDİP ORADA YENECEĞİZ"

Her maça tam konsantre çıktıklarını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "Biz takım olarak her maça yüzde yüz konsantre hazırlanıyoruz. Bazen nasip olmuyor. Bugün de nasip olmadı. Ajax'ı gidip orada yeneceğiz" dedi.

ABDÜLKERİM'DEN MUSLERA SÖZLERİ

Abdülkerim Bardakçı sözlerini şu sözlerle noktaladı:

"Muslera bu kulübün efsanelerinden biri. Burada sayısız kupa, sayısız zaferler kazandı. Tepkiler illa ki olacaktır. Taraftar yapıyorsa hakkıdır. Her zaman taraftar haklıdır. Muslera çok büyük bir karakter. Yıllarını verdi buraya. O da aynı şekil performansına yüzde yüz devam edecek. Muslera bu ligin en iyi kalecisi."