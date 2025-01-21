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Giriş Tarihi: 21.1.2025 17:16

Fenerbahçeli sporcu ve annesi yangında hayatını kaybetti

Fenerbahçe, yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın Bolu'daki yangında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İHA
Fenerbahçeli sporcu ve annesi yangında hayatını kaybetti

Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında yüzme şubesi sporcusu olan 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında, yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; babası kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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Fenerbahçeli sporcu ve annesi yangında hayatını kaybetti
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