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Giriş Tarihi: 21.1.2025 19:37

Galatasaray, acı haberi duyurdu: Eski sporcu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti!

Galatasaray, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı.

DHA
Galatasaray, acı haberi duyurdu: Eski sporcu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti!

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında eski Galatasaraylı sporcu Mehmet Cem Doğan ve ailesi yangında yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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Galatasaray, acı haberi duyurdu: Eski sporcu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti!
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