İbrahim Hatipoğlu: "Hafta sonuna kadar birkaç transfer yapabiliriz"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7.hafta maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Futbolda maalesef bu tip sonuçlar var. Lig ve Avrupa uzun maraton. Her iki ligde de namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizde değişiklik yok. Hem ligde şampiyon olacağız hem de Avrupa'da final istiyoruz. Takımımız ligin yarısını bu oyuncularla başarılı şekilde geçirdi. Ligde ve Avrupa'da aldığımız sonuçlar itibarıyla oyuncularımızı kutlamalıyız. Futbolda bazen hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu maçı böyle değerlendirmek lazım. Biz bugün berabere kaldık ama haftaya Amsterdam'da Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalarak bu oyuncularla yola devam edeceğiz. Buraya onlar getirdi. Biz Galatasaray olarak taraftar, camia, oyuncu olarak kenetlenerek mutlu sona götüreceğiz bu işi." diye konuştu.



AHMED KUTUCU SÖZLERİ

Ahmed Kutucu transferi hakkında konuşan Hatipoğlu, "Buradan açıklama yapmak istemiyorum. Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecek. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var, daha iyi olması için takviyeler yapacağız. Olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması terleten oyuncularımıza sahip çıkmaktır." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

İbrahim Hatipoğlu, "Transfer her an olabilir. Yarın olabilir. Hafta sonuna kadar birkaç transfer yapabiliriz. Süreye bağlı kalmanın anlamı yok. Kulübemizi ve sahadaki kadrodaki eksikleri tamamlamak için çalışıyor. Ben, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu, hep birlikte çalışıyoruz. En iyisi için gayret ediyoruz. Çok belli noktalara gelmiş, mesafeler kat edilmiş önemli transfer hamlelerimiz var. Herkes müsterih olsun. Galatasaray lazım olan takviyeleri yapacaktır bu dönem." ifadelerini kullandı.