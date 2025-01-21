ikas Eyüpspor’da Gianni Bruno ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'in flaş takımı Eyüpsor'da ayrılık yaşandı. Eflatun-sarılı kulüp, 33 yaşındaki futbolcu Gianni Bruno ile yolları ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sene yaşadığımız hayalimizde bizimle mücadele eden futbolcumuz Gianni Bruno ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kariyerine Iğdır FK'de devam edecek Gianni Bruno'ya takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

13 LİG MAÇINA ÇIKTI

Gianni Bruno, ikas Eyüpspor'la bu sezon çıktığı 13 lig maçında 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Belçikalı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Etimesgut Belediyespor karşılaşmasında ise takımı adına 3 gol kaydetti.