Ole Gunnar Solskjaer: "Yarınki maça hazırız"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında İspanyol Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolculardan Jonas Svensson düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bolu'da yaşanan otel yangınında ölenlere baş sağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dilekleriyle toplantıya başlayan Solskjaer, "Hayatta futboldan daha önemli şeyler de var" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Siyah-beyazlılarla ilk maçında zorlu bir rakiple oynayacaklarını aktaran Solskjaer, "Şu anki odak noktamız yarın oynayacağımız maç. Buradaki amacımız burada bir antrenman ve maç kültürü oluşturmak. Zaten kalitemiz var. Bunu yapmak bizim için zor olmayacak. Hoca değişmesi demek aslında bir yerde işlerin kötü gittiğini gösterir. Burada önemli olan benim istikrarım, sergilediğim performans olacak. Jonas'ın da dediği gibi ismim hiç geçmedi. Bu da bu kulüpte iyi bir yönetim anlayışının olduğunu gösterir. Oyuncularımı geliştirmek için çabalayacağım. İlk maç için Bilbao zor bir sınav olacak. Fenerbahçe ile yine İstanbul'da oynadıkları müsabakayı kazandılar. Ama biz hazırız, elimizden geleni yapmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

"AİLE OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Özellikle taraftarların beklentisinin farkında olduğunu yineleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Önemli olan çok çalışan ve savaşan bir takım oluşturmak. Ben kariyerim boyunca sahada hiç yavaş oynayan bir futbol oynatmadım. Bunları uygun bir yöntemle Beşiktaş'ta da gerçekleştireceğiz. Çünkü radikal değişimler kimsenin işine yaramaz. Biz de bunu yavaş yavaş, ayağımız yere değerek yapacağız. Alt yapıdan çok fazla oyuncu çıkacağından eminim. Alt yapımızı da kullanarak herkesin istediği Beşiktaş'ı oluşturmak için çabalayacağız. Transfer yapmamız gereken birkaç bölge var tabii ki. Zamanla eksikliklerimizi gidereceğiz. Serdar Hoca bize yardımcı oluyor. O bir kulüp efsanesi. O ben ve tüm antrenörler güzel bir uyum içerisindeyiz. Yeni bir aileye geldim. 18 yıl boyunca Manchester'daydım. Orası benim ailemdi. Şimdi buradayım, yeni bir aileye sahibim. Biz aile olabilmek için çalışmalara başladık" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA DEFANS OYUNCUMUZ SAKAT"

Diziliş anlamında yöneltilen soruyu da cevaplayan Norveçli teknik adam, "Taktik anlamda takımın dizilişiyle alakalı da konuşan Norveçli teknik adam, "Tabii şuan için çok kolay değil. Çok fazla defans oyuncumuz sakat. Ben kariyerim boyunca 4-2-3-1 ve 4-3-3 gibi dizilişlerle sahaya çıktım. Önemli olan elimizdeki oyuncularla nasıl bir taktikle oynayabildiğiniz olacak" açıklamalarında bulundu.

"SVENSSON HARİKA BİR OYUNCU"

Vatandaşı Jonas Svensson'un, önceki haftalarda 'Bende yetenek yok ama çok çalışıyorum, yürekten oynuyorum' sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan 51 yaşındaki antrenör, "Çalışmak da aslında bir yetenek. Jonas Svensson harika bir oyuncu. Bunu da sahaya yansıtıyor. Zamanında orta saha da oynayan bir oyuncu. Mücadeleci olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Birlikte kamp yaptığımız dönemlerden demek ki iyi şeyler öğrenmiş. Çok iyi ve profesyonel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"DURAN TOPLAR FUTBOLUN ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Siyah-beyazlıların duran toplarda yaşadığı istikrarsızlığın hatırlatılması üzerine Solskjaer, "Duran toplar futbolun çok önemli bir parçası. Belki de yüzde 20'si, 30'u. Bu konuda kendimizi daha da geliştireceğiz. Kaleci hocamızın da desteğiyle bu konuda çalışıyoruz. Belki yarın bir duran top golüyle gelişimimiz başlar. Bu konuda oyuncu profilleri çok önemli ortayı açan ve karşılayan isimlerin performansı, boyu ve birçok önemli etken var. En iyisini yapabilmek için çalışacağız" dedi.

SVENSSON: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı oyuncu Jonas Svensson ise, "Zor bir maç olacak. Şuanda iyi bir durumda değiliz. Rakibimiz bize göre daha üst sıralarda yer alıyor. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayıp stadyuma geleceklerdir. Onların da desteğiyle maçı kazanmak istiyoruz. Yeni hocamız ve teknik ekiple iyi bir hava yakaladık. Takıma çok iyi enerji getirdiler. Taze bir başlangıç oldu. Zor bir durumdan geçiyoruz. Umarım bu enerjiyle birlikte yarın oynanacak mücadeleden iyi bir sonuç alırız" diye konuştu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER SÖZLERİ



Ole Gunnar Solskjaer ile Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmelerinin büyük tesadüf olduğunu dile getiren Jonas, "Beklemiyordum aslında. Türk basınında hiç ismi de geçmedi. Norveç'te benim jenerasyonum için kendisi bir rol model. Basında yer alan fotoğrafta 14 yaşındaydım. Birlikte kamptaydık. Kendisi benim de rol modellerimden bir tanesi. Umarım bize iyi gelecek ve iyi işler yapacağız" ifadelerini kullandı.