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Giriş Tarihi: 21.1.2025 22:06 Son Güncelleme: 21.1.2025 22:18

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos'u duyurdu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos’u duyurdu!

Fenerbahçe, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve Transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maça forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Diego Carlos'u duyurdu!
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