Trabzonspor içerde "güçlü"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, sahasındaki başarılı performansını devam ettirdi. Ligin 20 haftalık bölümünde kendi evinde 10 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 21 puan toplarken 2,1 puan ortalaması tutturdu. Ligde 25 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor, iç saha puan tablosunda üçüncü basamakta yer aldı.

Bordo-mavililer iç sahada 28 puan toplayan Göztepe ve 26 puan elde eden Galatasaray'ın ardından 21 puanla üçüncü durumda bulunuyor. Karadeniz ekibi, dış sahadaki 9 maçta 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik performansıyla sadece son sıradaki 2 puanlı Atakaş Hatayspor'u geride bıraktı.

SON 3 RESMİ MAÇTA 14 GOL

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda sahasında oynadığı son 3 karşılaşmayı da farklı sonuçla kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen bordo-mavililer, ligde Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u da 4-0 mağlup etti.

Son 3 resmi maçta 12 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde gol görmedi. Trabzonspor, ligde Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor galibiyetleriyle bu sezon ilk kez art arda 2 maçı kazanarak 238 günlük özlemine son verdi.

SON 5 SEZON İÇİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYETLERİ ALDI

Trabzonspor, bu sezon sahasında ligin 13. haftasında Adana Demirspor ve 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek son 5 sezon içindeki en farklı galibiyetlerine imza attı. En son 2019-20 sezonunun 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Karadeniz ekibi, daha sonraki süreçte en farklı galibiyetleri bu sezon elde etti. Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundan daha farklı galibiyetleri bu sezon gerçekleştirmeyi başardı.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, bu sezon ligin 20. haftası sonunda 34 golün 26'sını iç sahada kaydetti. Karadeniz ekibi, iç sahada 10 maçta 2,6 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 9 müsabakada 8 gol atarak 0,88 gol ortalamasında kaldı.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasında oynadığı 14 resmi maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım, ligde sahasında oynadığı 9 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.