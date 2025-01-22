CANLI | Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu ağırlıyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan Beşiktaş, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ile 4 yenilgi yaşayarak 6 puan topladı.

Ernesto Valverde yönetimindeki Athletic Bilbao ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Udukohai, Musrati, Al Musrati, Gedson, Rafa, Muci, Rashica, Immobile.



Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Prados, Berenguer, Gomez, Nico Williams, Guruzeta.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk sınavını Athletic Bilbao karşısında verecek. Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı. Norveçli çalıştırıcı, Manchester United'ı yönettiği dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Necip Uysal, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista, Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyecek. Zaynutdinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Athletic Bilbao'da ise tedavisi devam eden Oihan Sancet bu maçta mücadele edemeyecek.