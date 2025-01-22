Danylo Sikan, Trabzon’a geldi! Ayağının tozuyla transferde yeni ismi verdi...

Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında ilk takviyesini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan'ı renklerine bağladı.

Sikan, bugün Trabzon'a geldi. 23 yaşındaki Ukraynalı santrfor, havalimanında açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Sikan, yaptığı ilk açıklamada, "Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takıma. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım attım." dedi.

"BELKİ ZUBKOV DA GELECEK"

Sikan ayrıca, "Zamanla göreceğiz. Belki Oleksandr Zubkov da gelecek. Trabzonspor büyük hedefleri olan büyük bir takım. Aynı zamanda Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Kariyerim için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, bu sezon 18 resmi maçta forma giydi ve 4 gol-1 asistlik skor katkısı üretti.