Trabzonspor, Danylo Sikan’ı KAP’a bildirdi!

'KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor gibi büyük bir camiayı tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Geride bıraktığı başarılı dönemin, Trabzonspor'da da aynı şekilde devam etmesini ve burada mutlu bir kariyer sürdürmesini temenni ediyoruz. Her oyuncumuzun Trabzonspor'da mutlu olması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu imza töreni vesilesiyle bir dileğimi daha paylaşmak istiyorum. Ukrayna'daki savaş ortamının en kısa sürede barış ortamına dönüşmesini yürekten diliyorum" dedi.

'KUPA KAZANMAYI HEDEFLİYORUM'

Yeni transfer Danylo Sikan ise kulübümüze transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Böylesine büyük bir camiaya katıldığım için son derece mutluyum. Antrenmanlara ve maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sürede takım arkadaşlarımla sahada olmayı ve bu formayla mücadele etmeyi dört gözle bekliyorum. Büyük Trabzonspor taraftarının desteğiyle burada birçok kupa kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Danylo Sikan, Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyecek.