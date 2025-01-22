Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Ikone’de ısrarcı!

Ligde uzun süre sonra üst üste iki maç kazanan Trabzonspor seriyi devam ettirmek istiyor. Bordo-mavililer bir yandan da kadrosunu güçlendirmek adına hamlelerini yapacak.

Danylo Sikan'ı Trabzon'a getiren Karadeniz devi, hücuma önemli bir transfer daha yapma hedefinde. Trabzonspor, Fiorentina forması giyen Jonathan Ikone için İtalyan ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

YUSUF YAZICI REFERANSI

Kulüpler arasında pazarlıklar sürerken Trabzonspor cephesinde bir gelişme daha yaşandı. Bordo-mavililerin eski yıldızı Yusuf Yazıcı Lille'de beraber oynadıkları Ikone'yi arayarak şehir ve kulüp hakkında olumlu bilgiler verdi.

2022 yılında 15 milyon euro'ya Lille'den Fiorentina'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 23 maçta süre aldı ve 4 gol 1 asist kaydetti.