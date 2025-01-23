Beşiktaş’ta Ndour geri dönüyor!

Beşiktaş yeni teknik direktörüyle ilk çıktığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçerek moral depolamıştı.

Buna transferde de kritik hamleler yapması beklenen siyah-beyazlılar da bir ayrılık yaşanabilir. Sezon başında Paris-Saint Germain'den kiralanan Cher Ndour, Fransız ekibinin kiralık oyuncu kontenjanında yer açmak adına oyuncusu geri çağırıp bonservisiyle satmayı planlıyor.

İtalya'dan Como ve Fiorentina ile ciddi görüşmeler yapan ve son aşamalara gelen PSG, Beşiktaş ile de temasa geçti.

Paris devi oyuncusunu geri istediğini belirtirken taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta görev alırken 1 gol atıp 2 asist kaydetti.