CANLI | Fenerbahçe, zorlu maçta Olimpik Lyon’u ağırlıyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar Söyüncü, Osayi Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En Nesyri

Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

EKSİKLER:

Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA kadrosunda yer almayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'dan da faydalanamayacak.