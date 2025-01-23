Dortmund, Nuri Şahin’i gönderdi

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7 ay önce Edin Terzic'in gidişiyle Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirilen Nuri Şahin ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sezona iyi başlayan ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan Alman ekibinde 2-1'lik Bologna yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Tüm kulvarlarda art arda 4. mağlubiyetini alan Dortmund, Şahin'in biletini kesti. 36 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-siyahlılarda Aralık 2023'te yardımcı antrenörlüğe başlamış, Haziran 2024'te 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına getirilmişti.