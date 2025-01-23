Dortmund, Nuri Şahin’i gönderdi

7 ay önce Edin Terzic'in gidişiyle Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirilen Nuri Şahin ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sezona iyi başlayan ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan Alman ekibinde 2-1'lik Bologna yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.