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Giriş Tarihi: 23.1.2025 12:28 Son Güncelleme: 23.1.2025 12:28

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Osayi belirsizliği sürüyor!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de Osayi belirsizliği sürüyor!

Ligde puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da iç transferde hareketlilik devam ediyor.

İrfan Can Kahveci ile mukavele uzatan sarı-lacivertliler bir başka sözleşmesi bitecek olan oyuncusu Osayi-Samuel ile görüşmelere devam ediyordu.

Fenerbahçe, yeni kontrat için teklif yaparken henüz oyuncu tarafından net yanıt alamadı. İngiltere'ye geri dönme seçeneğini de göz önünde tutan Nijeryalı futbolcu henüz kararını vermedi.

27 yaşındaki sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

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Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Osayi belirsizliği sürüyor!
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