Fenerbahçe, Lincoln’ü Hull City’ye kiraladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lincoln Henrique için İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

2022 yazında 3.5 milyon euro karşılığında Santa Clara'dan transfer edilen Lincoln, sarı-lacivertli formasını toplam 36 maçta terletti ve 3 gol atıp 9 asist yaptı.

Öte yandan yapılan açıklamada, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya'nın da Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olduğu bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Emir Ortakaya'nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip olduğunu da kaydetti.