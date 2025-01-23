Jose Mourinho’dan Lyon maçı sonrası VAR tepkisi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Sözlerine VAR hakeminden bahsederek başlayan Jose Mourinho, "Bence VAR'dan bahsetmem gerekiyor. Orta hakemin sarı kart verdiği pozisyonda VAR hakemi çağırmadı. VAR, hakeme yardım etmek için orada. VAR çağırsa kırmızı kart verecekti. Hakemlerin hata yapmasını kabul edebilirim ama VAR, hakeme yardım etmek için orada. Nikhate'nin kırmızı kartında VAR hakemi çağırdı ve hakem de VAR'a giderek kararını düzeltti. İkinci yarıda da Kumbedi, Sebastian'ı yere indirdi. Atılması gerekiyordu fakat atılmadı. Meslektaşım da kendinin şanslı olacağını düşünecek ki Kumbedi'yi oyundan çıkardı" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

Midtjylland deplasmanına kazanmak için çıkacaklarını aktaran Mourinho, "Son oynayacağımız maçta elimizde 11 oyuncu olacak mı bakalım. Nasıl bir takım kuracağız göreceğiz. 9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyona bağlı oluyoruz. Biz oraya galibiyet için gideceğiz" sözlerini sarf etti.

SAINT-MAXIMIN AÇIKLAMASI

Allan Saint Maximin'in performansını değerlendiren Portekizli teknik adam, "3 haftadır antrenman yapmamış bir oyuncu olarak performansını sergiledi. Kendisi şu an fit değil. Bugün herkese ihtiyacımız vardı. İrfan'ın sarı kartı vardı ve ikinci sarı kartı görebileceğinden korktum. Sarı kartınız olduğu zaman aksiyonlarınız sınırlı oluyor. Fiziksel olarak en üst seviyede olmayan bir performanstı. Geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı bir şeydir. Onlar hakkında yorum yapmak farklı bir şeydir. Onlardan ricada bulunmak benim görevim. Onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil."

"YUSUF ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Yusuf Akçiçek hakkında övgü dolu sözler sarf eden Mourinho, "Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Daha önce de iyi bir oyuncu olacağını söylemiştim. Böyle bir maçta onu sol beke atamazdım. Kendisini daha iyi ve rahat hissettiği pozisyona koydum. Yusuf benim için çok çok iyi bir oyuncu. Benim için sürpriz değil" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Jose Mourinho, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Şu anda elimizde bir takım var. Eğer turu geçersek elimizde farklı bir takım olacak. Şu an içinde bulunduğumuz durum zor. 10 puan yeterli olabilir. 11-12 puan kesinlikle yeterli olur. Listede yazılı oyuncular var. Onlar da bir sonraki turda listeye yazılabilecekler. Benim için Roma ile Budapeşte'deki finalden sonra bu geride kaldı. Burada Lille, Manchester United ve bugünkü maçta olanlar. Önümüzdeki maçta tur atlamak için elimizden geleni yapacağız. Yapabileceğimize dair umutluyum."