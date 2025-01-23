Karaoğlan F.Bahçe maçıyla döndü

SÜPER Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir- Galatasaray karşılaşmasındaki yönetimiyle yapay zekadan geçen hafta görev alamayan Atilla Karaoğlan, F.Bahçe-Göztepe maçıyla sahalara döndü. Beşiktaş-Bodrum mücadelesindeki yönetimiyle sınıfta kalan Mehmet Türkmen ile Konya-F.Bahçe'deki idaresi eleştiri alan Direnç Tonusluoğlu yine dışarıda kaldı. A.Demir-F.Bahçe maçında VAR tavsiyesiyle iki golü iptal eden Halil Umut Meler, cumartesi günü G.Saray-Konya karşılaşmasında olacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

YARIN

20.00.....Samsun-G.Antep:.....Ümit Öztürk

CUMARTESİ

13.30.....Sivas-Kayserispor:.....Burak Pakkan

16.00.....Alanya-Başakşehir:..Emre Kargın

19.00.....G.Saray-Konya:.........Halil Umut Meler

PAZAR

13.30.....Ç.Rize-A.Demir:........Çağdaş Altay

16.00.....Bodrum-Eyüp:..........Ozan Ergün

16.00.....Antalya-Beşiktaş:.....Oğuzhan Çakır

19.00.....F.Bahçe-Göztepe:.....Atilla Karaoğlan

PAZARTESİ

20.00.....Kasımpaşa-Hatay:....M. Ali Metoğlu