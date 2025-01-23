Manchester City 75 milyon euro’luk golcüsünü açıkladı!

İngiliz devi ekiplerinden Manchester City, Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.

İngiliz devi, Marmoush için Frankfurt'a 75 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.

Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.