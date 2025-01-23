Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City 75 milyon euro'luk golcüsünü açıkladı!
Giriş Tarihi: 23.1.2025 12:45 Son Güncelleme: 23.1.2025 12:47

Manchester City 75 milyon euro'luk golcüsünü açıkladı!

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

AA
Manchester City 75 milyon euro’luk golcüsünü açıkladı!

İngiliz devi ekiplerinden Manchester City, Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.

İngiliz devi, Marmoush için Frankfurt'a 75 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.

Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City 75 milyon euro'luk golcüsünü açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA