Son dakika: Fenerbahçe’de Mourinho’dan Maximin için ayrılık yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli antrenör, Saint-Maximin'in hakkında çıkan ayrılık iddialarına da değindi.

"NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"



Portekizli çalıştırıcı, "Maximin, 3 haftadır idman yapmamış bir oyuncu olarak performans verdi. Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum." dedi.

3 GOL 3 ASİSTİ VAR

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17'si ilk 11 olmak üzere 22 maçta süre buldu. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asist kaydetti.