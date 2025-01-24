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Giriş Tarihi: 24.1.2025 20:28

Ahmed Kutucu, Galatasaray'da ilk antrenmana çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yeni transfer Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı ekiple ilk antrenmanını yaptı.

AA
Ahmed Kutucu, Galatasaray’da ilk antrenmana çıktı!

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

AHMED KUTUCU İDMANDA

Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'dan kadroya katılan milli futbolcu Ahmed Kutucu, ilk kez sarı-kırmızılı ekiple çalıştı. Lisansı çıkarılan Ahmed, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

SARA TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

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Ahmed Kutucu, Galatasaray'da ilk antrenmana çıktı!
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