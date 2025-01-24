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Giriş Tarihi: 24.1.2025 11:14 Son Güncelleme: 24.1.2025 11:14

Beşiktaş'ta Graf göreve başlıyor!

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek görevine başlayacak.

Beşiktaş’ta Graf göreve başlıyor!

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Eduard Graf ile geçtiğimiz günlerde anlaşmasını sağlamış ve ekibini tamamlamasını beklemişti.

Graf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı kaydedildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların, transfer çalışmalarını Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görüşleri doğruldusunda sürdürdükleri kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Graf göreve başlıyor!
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