Eljif Elmas, La Liga’ya doğru!

İspanyol La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elması'ı transfer etmek istiyor.

Relevo'nun haberine göre İspanyol ekibi, Makedon orta saha için resmi teklif yaptığı ve Eljif'ten yanıt beklediği kaydedildi.

Öte yandan Valencia'nın Sevilla forması giyen Suso Fernandez için de teklif yaptığı ve iki oyuncudan birini kadroya katmak istediği belirtildi.

2017 ile 2019 arasında Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas 2019 yazında 17 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu Ocak 2024'te ise 24 milyon euro'ya Leipzig'in yolunu tutarken bu sezon Alman ekibinde sadece 89 dakikada süre alabildi.