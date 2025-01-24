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Giriş Tarihi: 24.1.2025 17:33

Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktı!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 41 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Melo, konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İHA
Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktı!

Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktı.

Melo, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, hayatının en önemli dönemlerinden birini kapattığını, futbola minnettar olduğunu ve görev yaptığı kulüplerle, eski takım arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi.

GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

Futbola Brezilya'nın Flamengo takımında başlayan Felipe Melo kariyerinde; Cruzeiro, Gremio, Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter, Palmeiras ve son olarak Fluminense'de forma giydi.

8 KUPA KALDIRDI

41 yaşındaki futbolcu, 4 sezon forma giydiği Galatasaray'da 8 kupa kaldırdı. Kariyeri boyunca 721 maça çıkan Felipe Melo, 53 gole imza atarken, Brezilya Milli Takım formasıyla da 19 maç oynayıp, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Felipe Melo, 41 yaşında futbolu bıraktı!
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