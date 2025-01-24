Rudi Garcia, Belçika Milli Takımı’nın başına geçti!

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevi için Rudi Garcia ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Napoli'de görev alan Garcia, Kasım 2023'ten bu yana takım çalıştırmıyordu.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Lille, Lyon, Marsilya, Roma, Napoli'yi çalıştıran çalıştıran Garcia, Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da da görev yaptı.

60 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştırma deneyimi yaşayacak. Belçika Milli Takımı, Domenic Tedesco ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı..