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Giriş Tarihi: 24.1.2025 15:36 Son Güncelleme: 24.1.2025 15:36

Rudi Garcia, Belçika Milli Takımı'nın başına geçti!

Belçika Futbol Federasyonu, Domenico Tedesco'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Rudi Garcia ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rudi Garcia, Belçika Milli Takımı’nın başına geçti!

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevi için Rudi Garcia ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Napoli'de görev alan Garcia, Kasım 2023'ten bu yana takım çalıştırmıyordu.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Lille, Lyon, Marsilya, Roma, Napoli'yi çalıştıran çalıştıran Garcia, Suudi Arabistan'da Al-Nassr'da da görev yaptı.

60 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ilk kez milli takım çalıştırma deneyimi yaşayacak. Belçika Milli Takımı, Domenic Tedesco ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı..

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Rudi Garcia, Belçika Milli Takımı'nın başına geçti!
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