TRANSFER: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’den Samet Akaydin’i kadrosuna kattı!

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi, sarı-lacivertli kulüp resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
7 MAÇTA GÖREV ALDI
Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 24, 2025
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/fpC4KI7CPC