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Giriş Tarihi: 24.1.2025 22:48

TRANSFER: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kadrosuna kattı!

Fenerbahçe, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Samet, Karadeniz ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

İHA
TRANSFER: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’den Samet Akaydin’i kadrosuna kattı!

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi, sarı-lacivertli kulüp resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

7 MAÇTA GÖREV ALDI

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

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TRANSFER: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kadrosuna kattı!
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